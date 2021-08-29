Son dakika haber: Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti

Son dakika haber: Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek (62) koronavirüs tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek (62) koronavirüs tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Daha önce kendisi de koronavirüs tedavisi görüp 108 gün sonunda taburcu olan Başkan Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek vefat etti. 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Şadi Böcek'in akciğerlerine emboli atması sonucu Covid Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, turizm ve tarımla uğraşıyordu.

Geçen sene ağustos ayında koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek, tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmış ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü sıralarda ağabeyi Şadi Böcek'in kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" dedi.

 


Son dakika haber: Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi
Denizli'de aşı karşıtı imam açığa alındı
Denizli'de aşı karşıtı imam açığa alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Sibel Can Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Mesut Özil Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:39:53. #1.16#

title