Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan hemşire: 14 gün evladımdan ayrı kalmak daha ağır geldi
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Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan hemşire: 14 gün evladımdan ayrı kalmak daha ağır geldi

Son dakika haberine göre ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde salgınla mücadele ederken, koronavirüse yakalanıp, tedaviyle hastalıktan kurtulan sağlıkçılar, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Son dakika haber! Koronavirüsü atlatan hemşire: 14 gün evladımdan ayrı kalmak daha ağır geldi
30.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:49

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde salgınla mücadele ederken, koronavirüse yakalanıp, tedaviyle hastalıktan kurtulan sağlıkçılar, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Hemşire Şebnem Bimer, 14 gün boyunca evladından ayrı kalmanın kendisine daha ağır geldiğini belirterek, koronavirüsün genç yaşlı dinlemeden, acı dolu günler yaşattığını kaydetti. 

En çok pozitif vakanın görüldüğü ilk 5 şehir arasında yer alan Şanlıurfa'da, salgınla mücadelenin merkezlerinden olan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanlarının yüzde 20'sine koronavirüs bulaştı. Hastalanmalarına rağmen özveriyle çalışan sağlıkçılar, mart ayından bu yana çok sayıda kişinin başarılı tedaviyle koronavirüsü atlatmasını sağladı. Koronavirüse yakalandıktan sonra kısa sürede hastalığı atlatan pek çok sağlık çalışanı görevlerinin başına döndü. Hastalığı yenip, görevine dönen sağlık çalışanları, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

'HASTALIĞI CİDDİYE ALIN'Covid-19 servisinde ve yoğun bakımında görev yaptığı sırada hastalığa yakalanan Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Mehmet Salih Aydın, sağlık çalışanlarının hastanede ciddi önlemler altında çalışırken, hastalığa yakalanmasına dikkat çekti. Dışarıda hiçbir önlem almadan gezenlere hastalığın çok daha kolay bulaşabileceğini belirten Aydın, "Ben hastanede değil evde tedavi olmayı tercih ettim. Çünkü semptomlarım başladığında eşim de benimle beraberdi. 2 gün sonra eşimin testi de pozitif çıktı. Çok ciddi boğaz ağrısı, yüksek ateş ve kas ağrılarıyla başlayan bir sürecim oldu. Zaten belirtiler başlayınca ben direkt pozitif olduğumu düşündüm. Hastalığı atlatmanın hemen ardından tekrardan görevimin başına döndüm. Bu hastalık son bulacak. Ancak bu halkımızın elindedir. Lütfen herkes bu hastalığı ciddiye alsın" dedi.'HASTANE ÇOK CİDDİ MÜCADELE EDİLİYOR'      Koronavirüsü yenen Başhekim Ahmet Güzelçiçek ise idareci olması dolayısıyla hastanede sürekli dolaştığını, bu nedenle virüsün kendisine hastane içinden bulaştığını söyledi. İkinci testin negatif gelmesinin ardından tekrardan görevine döndüğünü aktaran Güzelçiçek, şöyle konuştu: "Hastalığın kimde, nasıl seyredeceği konusunda bilgi sahibi değiliz. Yaş da önemli değil, gençlerde de çok ağır seyredebiliyor. Hastalık gelmeden sağlığımızın kıymetini bilelim. Kendimizi ve sevdiklerimizi bu hastalıktan koruyalım. Eşime ve çocuklarıma çok şükür bulaşmadı. Karantina süreci de zorlu bir süreç. Kimseyle temas edememek insanı kötü etkiliyor. Hastanemiz salgınla başarılı mücadele ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın birçoğu da bu hastalığa yakalandı. Ancak hizmette hiçbir aksaklık yaşamadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Hastanede çalışan güvenlikten tutun bana kadar bulaştı. Çok ciddi mücadele veriyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi negatifleştikten sonra sağlık ordusunun bir neferi olarak tekrardan görevlerine döndüler."'PSİKOLOJİK BOYUTU ÇOK DAHA AĞIRDI'Covid-19 servisinde hemşire olarak görev yapan Serap Arıcan da çalışırken vücudunda baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi belirtiler görmenin ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını anlattı. Eve gidip, kendisini izole ettiğini söyleyen Arıcan, "Bende klinik seyri biraz daha ağır seyretti. Nefes darlığı çekiyordum. Ciddi eklem ağrıları yaşadım. Bunun yanı sıra hastalığın yaşattığı psikolojinin ağırlığı daha kötüydü. Çocuğumdan 14 gün boyunca ayrı kaldım. Ona sarılamamak, öpememek çok kötü bir duyguydu. Ayrı bir odada karantinaydım. Çocuğum kapıma kadar geliyordu ancak giremiyordu. O da kapıdan içeri girmemesi gerektiğini anlamıştı. Odadan içeri girmiyordu. Her gün gelip bana el sallıyordu. Çok duygusaldı. Psikolojik boyutu çok daha ağırdı. Bu hiç küçümsenecek bir hastalık değil, lütfen vatandaşlar hastalığı ciddiye alsınlar" dedi. 'LÜTFEN MASKEYİ DOĞRU ŞEKİLDE TAKSINLAR'Serap Arıcan'ın birlikte çalıştığı hemşire arkadaşı Şebnem Bimer de salgınla mücadele ederken virüse yakalandı. Hastalık sürecinin kendisinde çok ağır seyrettiğini paylaşan Bimer, "İnsanlarımız bunu önemsemiyor ama ben genç olmama rağmen çok ağır geçirdim. İnanılmaz bir kas ağrısı, ağır bir baş ağrısı, aşırı derecede öksürme vardı. Mesaideyken kötüleştim. Testim pozitif çıktı. Günlerce aralıksız öksürdüm. İnsanlar hastalığı küçük görmesinler. Dikkatli olmak gerekiyor. İkinci kere yakalanmaktan çok korkuyorum. Çünkü 14 gün boyunca kızımdan ayrı kaldım. Bir anne için bu çok daha ağır bir imtihan oluyor. Tekrardan bunu yaşamayı asla istemem. Kimsenin de yaşamasını istemem. Vatandaşlar maskeyi kollarına, çene altına takıyor. Yarın daha ağır acılar yaşamamak için lütfen maskeyi doğru şekilde taksınlar" dedi.

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Kaynak: DHA

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