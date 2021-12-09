Son dakika haber... Koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekiminin meslektaşı eşi de yoğun bakımda

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in (51) cenazesi, dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Nuray Sevim'in de (50) koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 11 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim'in de aynı gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet Tankut Sevim, meslektaşlarının müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Nuray Sevim'in de yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği ve bugün ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesinin planlandığı öğrenildi.

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