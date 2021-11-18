Son dakika haber: KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ, SULAMA KANALI KENARINA YAPTIĞI BOSTAN TALAN OLDU

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da 2018 yılında inşaat ustası Şemsettin Özel'in (71), sulama kanalının yamacında kurduğu bostan, Özel'in koronavirüs nedeniyle ölmesinin ardından talan edildi. Yıllarca görenlerin dikkatini çeken bostan, bakımsızlık nedeniyle atıl duruma geldi. Özel'i o dönemlerde tanıyan esnaflardan Hasan Çava, Oradan her geçtiğimizde bakıp üzülüyoruz dedi

İnşaat ustası 7 çocuk babası Şemsettin Özel, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi ile Mücahitler Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yabani ot ve taşlarla kaplı yamacını 2018 yılında temizleyerek bostana dönüştürdü. Trafik keşmekeşliğinin ortasında yıllarca mevsimine göre sebze ve meyve eken Özel,bir süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aradan geçen sürede bostan bakımsız kaldı. Belediye ekipleri, ekilen ağaç ve fideleri sökerek başka bir yere nakletti. Meyve ve sebzeleri yıllarca kendi ailesine ve çevresindekilere dağıtan Özel'in titizlikle baktığı bostan, eski günlerine geri döndü.

'ÖNCEKİ HALİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE ÜZÜLÜYORUZ'

Özel'i o dönemlerde tanıdığını ve her sabah kanal kenarına gelerek özenle bostanla ilgilendiğini söyleyen Erhan Ekinci (55), Rahmetli Şemsettin amca burada çok güzel ürünler yetiştiriyordu. Koronavirüs nedeniyle onu da ne yazık ki kaybettik. Şimdi ise burası boş bir tarla oldu. Önceki halini düşündüğümüzde üzülüyoruz. Elimden gelse onun gibi buraya sebzeler ekerim ama onun gibi yapamam dedi.

'AMCAMIZ ÖLÜNCE ÇOK BAKIMSIZ KALDI'

Çevre esnafından Hasan Çava ise (66), ??Şemsettin amca çok güzel bir bahçe yapmıştı. Pandemi döneminde rahatsızlandı ve daha sonra hayatını kaybetti. Amcamız ölünce çok bakımsız kaldı ve aşırı yağışlar zamanında ise bahçe tamamen yıkıldı. Oradan her geçtiğimizde bakıp üzülüyoruz diye konuştu.