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Son dakika haber! Koronavirüsten hayatını kaybeden muhtarın yerine yeni muhtar seçildi

Son dakika haber! Koronavirüsten hayatını kaybeden muhtarın yerine yeni muhtar seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde mahalle muhtarı Kadir Kazlı'nın koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimlerde yeni muhtar Muhammet Karaköse oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde mahalle muhtarı Kadir Kazlı'nın koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimlerde yeni muhtar Muhammet Karaköse oldu.

Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde geçtiğimiz Ekim ayında korona virüsten hayatını kaybeden Muhtar Kadir Kazlı'nın yerine muhtarlık seçimi yapıldı. Kazlı'nın eşi Radife Nazlı'nın da yer aldığı muhtarlık seçimi kazanan Muhammet Karaköse oldu. Karaköse, 391 oy olarak Karadon mahallesinin yeni Muhtarı oldu.

Öte yandan yeni muhtar Muhammet Karaköse, vefat eden eski muhtar Kadir Kazlı'nın yerine vekalet etmişti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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