Son dakika haber: KORONAVİRÜSLE DEĞİŞEN HAYAT: Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı

Edinilen son dakika haberine göre Tüm dünyada eğitim sistemini değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında müzik dersleri de çevrim içi olarak veriliyor.

Tüm dünyada eğitim sistemini değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında müzik dersleri de çevrim içi olarak veriliyor.

Koronavirüs, Türkiye'de ilkokul, ortaokul, liselerdeki 18,5 milyon öğrencinin ders sürecini değil, hayatlarında hobilerine yer açmak ya da hayallerine ulaşmak isteyenlerin eğitim alışkanlıklarını da değiştirdi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü tamamladıktan sonra uluslararası bir ilaç şirketinde çalışarak dünyayı dolaşan ve caz gitar konusunda profesyonelleşen Sami Gündoğdu da salgın döneminde internet üzerinden çok sayıda cazsevere ulaşmayı başardı.

Uluslararası şirketteki işini bırakıp doğup büyüdüğü İzmir'e yerleşen Gündoğdu, şimdi Karabağlar ilçesindeki evinden dünyanın birçok noktasındaki öğrencilerine çevrim içi yöntemle caz gitar dersi veriyor.

Evinde profesyonel müzik ve çevrim içi eğitim teçhizatı kuran Gündoğdu, ayrıca düşük fiyatlarla video ve e-kitap yoluyla da caz ve blues gitar çalmayı öğretiyor. Gündoğdu, tamamen ücretsiz olarak da sosyal paylaşım platformu YouTube ve kurduğu internet sitesi üzerinden de öğrencileriyle buluşuyor.

Caz müziğe gönül veren doktordan mühendise, öğretmenden öğrenciye çok sayıda kişi de Gündoğdu'nun derslerinden faydalanıyor.

"Derslere olan talepler yüzde 30-40 artış gösterdi"

Sami Gündoğdu, AA muhabirine, daha çok dinleyici ve öğrenciye ulaşmak için internete yoğunlaştığını belirtti.

Sosyal medya konusunda da profesyonelleşerek YouTube kanalı üzerinden eğitim vermeye başladığını ifade eden Gündoğdu, takipçi sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Salgın döneminde caz gitar dersi almak isteyenlerin sayısının da yükseldiğine işaret eden Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Koronavirüs krizini fırsata çevirdim. Çevrim içi eğitimin çok iyi işlediğini gördük. Ayrıca öğrenciler birebir aldığı eğitimde elde edemediği kayıt fırsatını elde etti. Dersleri tekrar tekrar izleyip arşivi oluşturuyorlar. Salgın döneminde çok insan hobisine yöneldi. Derslere talepler yüzde 30-40 oranında artış gösterdi. Günde 4-5 saat ders vermeye başladım artık öğrenci alamayacak duruma geldiğim zamanlar oldu."

Her yaş ve meslek grubundan öğrencisi var

Sami Gündoğdu, çevrim içi 50 öğrencisi olduğunu, en çok üniversite öğrencilerine ders verdiğini belirtti.

Her yaş ve meslek grubundan cazseverlere eğitim verdiğini aktaran Gündoğdu şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin çoğunluğu üniversite öğrencisi. Beyaz yakalı dediğimiz kurumsal işlerde çalışan orta yaş grubu, 60-65 yaşlarında emekli müzik öğretmenine de ders veriyorum. Konservatuvara hazırlananlar gençler de eğitim almak istiyor. Özellikle doktorlar çok meraklı, yoğun tempoda çalışsalar bile caz gitar öğrenmek istiyorlar. Özellikle cerrah olan bir öğrencim çok yetenekli. Onun dışında sayısal alanda yetenekliler de büyük ilgi gösteriyor. Matematik ya da mühendislik okuyanlar da ders almak istiyor. Şimdiye kadar 2 ev hanımı öğrencim de oldu. Azerbaycan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de ders alanlar var. Hatta Azerbaycan'dan ders alan öğrencim görme engelli ve bu bizim için bir sorun oluşturmuyor."

Sami Gündoğdu, çevrim içi caz gitar dersi için öğrencilerin sadece enstrüman, cep telefonu ve internete ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Gündoğdu'nun caz gitar öğrencilerinden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Işkın Gelgit ise İstanbul'da yaşadığı halde istediği zaman ders alabildiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz