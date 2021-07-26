Son dakika haber! Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun

Son dakika haber! Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre EDİRNE'nin Keşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu (56), koronavirüs tedavisine devam ettiği evinden, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

EDİRNE'nin Keşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu (56), koronavirüs tedavisine devam ettiği evinden, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Vatandaşları aşı olmaya davet eden Heylvacıoğlu, "Ne olur aşınızı olun" dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, 2 doz Sinovac ile 20 gün önce de 1 doz BioNTech aşısı olduğunu ve bu sayede koronavirüsü hafif şekilde geçirdiğini söyledi. Helvacıoğlu, "Aşılar sayesinde hastalığı ayakta atlattığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşılar beni öyle bir korudu ki ne boğaz ağrısı ne ateşim oldu. Yani hastalık sürecimi aşıların vasıtasıyla ayakta atlattım. Koronavirüs olmama rağmen grip gibi geçiriyorum. Sadece üst solunum yollarında bir problem oldu. Şunu belirtmek istiyorum, aşı karşıtları var. Aşı karşıtları oluşmuş, anlaşılır gibi değil, aşı olmak için çaba sarf edelim Türkiye'de 23 milyon aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmayan var. En iyi aşı olan bölge, Trakya'da Edirne ve üstelik onun da içinde Keşan yatıyor. Ne olur aşımızı olalım, aşı olmak asla olmayı, ağır hasta olmayı engelliyor. Sevgili dostlarım entübe olmayı engelliyor, yoğun bakımı engelliyor. Tat alabiliyorum, ateşim çıkmadı, oksijen değerlerim düşmedi" dedi.

'NE OLUR AŞINIZI OLUN'

Keşan'da bugüne kadar 105 bin doz aşı yapıldığını ifade eden Helvacıoğlu, "Ekonomimizi düşünüyorsak, esnafımızı, işlerimizi düşünüyorsak Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsak bu kış da kapanacaksak işimiz sakat, sevgili hemşehrilerim bakın açık söylüyorum. Tek çare aşı. Eğer okullarımızın açılmasını istiyorsak çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istiyorsak, gelin aşı olmayanlara sesleniyorum, ne olur aşınızı olun" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

Son Dakika | Bakan Selçuk: 'Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılması yönünde'
Son Dakika | Bakan Selçuk: "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılması yönünde"
Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 55 kişi yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Seda Bakan Fatma Girik
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:51:17. #1.15#

title