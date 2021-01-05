Son dakika haber | Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

05.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:49
Son dakika haber | Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre KARAMAN'da koronavirüse yakalanan Fatma Aktaş (71) ile ağabeyi Ali Rıza Aktaş (89), 1 saat arayla hayatlarını kaybetti.

KARAMAN'da koronavirüse yakalanan Fatma Aktaş (71) ile 

ağabeyi Ali Rıza Aktaş (89), 1 saat arayla hayatlarını kaybetti. 2 kardeş, şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Güldere koyundaki evlerinde birlikte yaşayan Fatma Aktaş ile ağabeyi Ali Rıza Aktaş'a bir süre önce koranavirüs teşhisi koyuldu. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün, 1 saat arayla yaşamlarını yitirdi. Kardeşler, şehir mezarlığında yan yana defnedildi. İki kardeşin yakınlarının karantinada olduğu öğrenildi. 

  


Son dakika haber | Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti
Son dakika haber | Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti
Son dakika haber | Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Pınar Gültekin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz İrem Derici Çağla Şıkel
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Güven Yalçın Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Elazığ Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:49:39. #1.15#
title