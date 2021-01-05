Son dakika haber | Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre KARAMAN'da koronavirüse yakalanan Fatma Aktaş (71) ile ağabeyi Ali Rıza Aktaş (89), 1 saat arayla hayatlarını kaybetti.

KARAMAN 'da koronavirüse yakalanan Fatma Aktaş (71) ile

ağabeyi Ali Rıza Aktaş (89), 1 saat arayla hayatlarını kaybetti. 2 kardeş, şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Güldere koyundaki evlerinde birlikte yaşayan Fatma Aktaş ile ağabeyi Ali Rıza Aktaş'a bir süre önce koranavirüs teşhisi koyuldu. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün, 1 saat arayla yaşamlarını yitirdi. Kardeşler, şehir mezarlığında yan yana defnedildi. İki kardeşin yakınlarının karantinada olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN