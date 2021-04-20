Son dakika haber... Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası
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Son dakika haber... Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası

Son dakika haber... Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası
Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, villada tombala oynayan 32 kişi, polis operasyonuyla yakalanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezası uygulandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, villada tombala oynayan 32 kişi, polis operasyonuyla yakalanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezası uygulandı. 

Kartepe ilçesinde, villada kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, dün gece harekete geçti. Düzenlenen baskında, villada tombala oynadıkları belirlenen 32 kişi yakalandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan şüphelilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında para ceza kesildi. Ayrıca kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.


Son dakika haber... Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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