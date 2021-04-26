Son dakika haber | Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza
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Son dakika haber | Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza

Son dakika haber | Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA'da, dernekte kurulan masalarda oyun oynarken yakalanan 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 bin lira ceza uygulandı.

KÜTAHYA'da, dernekte kurulan masalarda oyun oynarken yakalanan 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 bin lira ceza uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki dernekte oyun oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis ekipleri, okey ve iskambil oynayan 12 kişiyi yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 12 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 39 bin lira ceza kesildi.


Son dakika haber | Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza
Son dakika haber | Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza
Son dakika haber | Koronavirüse rağmen dernekte oyuna 39 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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