Son dakika haber: Koronavirüse iyi gelen bitkilere talep arttı
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Son dakika haber: Koronavirüse iyi gelen bitkilere talep arttı

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Koronavirüse iyi gelen bitkilere talep arttı Bu doğal ürünler korona virüse iyi geliyor Zonguldak'ta 41 yıldır aktarcılık yapan Tahir Buyurucu, korona virüse iyi gelen bitkisel ürünlere vatandaşlar tarafından talebin arttığını ifade etti.

Koronavirüse iyi gelen bitkilere talep arttı

Bu doğal ürünler korona virüse iyi geliyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 41 yıldır aktarcılık yapan Tahir Buyurucu, korona virüse iyi gelen bitkisel ürünlere vatandaşlar tarafından talebin arttığını ifade etti.

Zonguldak'ta 42 yıldır aktarcılık yapan Tahir Buyurucu, koronavirüse iyi gelen bitkilere talebin oldukça arttığını açıkladı. Buyurucu özellikle, ada çayı, kekik, zeytin ve bitkisel olarak da Datça macunu, çam kozalağı şurubu, çam kozalağı pekmezinin iyi geldiğini ifade etti. Vatandaşların pandemi sürecinde bitkisel ürünlere yöneldiğini ifade eden Buyurucu, Pandemi sürecinde vatandaşlar bitkisel ürünlere yöneldi. Bu ürünler arasında Ada çayı, kekik ve zeytin yaptığı korona virüste en çok satılan ürünlerimiz arasında yer alıyor. Bitkisel olarak da Datça macunu, çam kozalağı pekmezi, çam kozalağı macununu rağbet görüyor. Bu bitkilerde koronavirüse iyi geliyor. Kullanan bir daha kullanıyor. Olumlu tepkiler alıyoruz. Bunlar ciğerleri temizliyor. Bu ürünlerin fiyatları ise 40-80 TL arasında değişiyor. 700-750 geldi büyüklüğünde ürünlerimiz "dedi.

Son dakika haber: Koronavirüse iyi gelen bitkilere talep arttı
Son dakika haber: Koronavirüse iyi gelen bitkilere talep arttı
Son dakika haber: Koronavirüse iyi gelen bitkilere talep arttı
Son dakika haber: Koronavirüse iyi gelen bitkilere talep arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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