Son dakika haber... Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti

Son dakika haberi... KARADENİZ Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan (58), koronavirüs tedavisi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti
27.08.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:54

KARADENİZ Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan (58), koronavirüs tedavisi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Azerbaycan'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan, öksürük ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Azerbaycan'dan İstanbul'a getirilmek üzere 26 Temmuz'da yola çıkan Prof. Dr. Çaylan, uçakta durumunun ağırlaşması üzerine zorunlu Sivas'a iniş yapıldı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Prof. Dr. Çaylan'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken durumu kötüye giden Prof. Dr. Çaylan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Prof. Dr. Çaylan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Çaylan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. 


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Kaynak: DHA

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