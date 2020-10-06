Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu
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Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu

06.10.2020 07:22 | Son Güncelleme: 06.10.2020 07:26
Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu

ABD Başkanı Trump koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

ABD Başkanı Trump koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump üç gündür koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'den taburcu oldu. Hastaneden kimsenin desteği olmadan çıkan Trump, Beyaz Saray'a helikopteriyle ulaştı. Sosyal medyadan paylaştığı videosunda kendisini 20 yıl öncesinden daha iyi hissettiğini belirten Trump, "Koronavirüsten korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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