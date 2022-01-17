Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 64 bin 935 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 403 bin 836 testte 64 bin 935 vaka tespit edildi. 162 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 403 bin 836 testte 64 bin 935 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 162 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" ifadelerini kullandı.