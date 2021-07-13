Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 285 oldu
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Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 285 oldu

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 285 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Edinilen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 234 bin 439 testte 6 bin 285 vaka tespit edildi. 46 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 162 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 234 bin 439 testte 6 bin 285 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 162 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 61,56, 2'nci doz ortalaması yüzde 29,00 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 38 milyon 209 bin 906, 2'nci dozda 18 milyon 2 bin 32 ve 3'üncü dozda 3 milyon 259 bin 534 olmak üzere toplam 59 milyon 471 bin 472 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir,  Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Ağrı, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'ZAMAN KAYBETMEDEN AŞIMIZI OLALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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