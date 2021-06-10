Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 408 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 408 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 408 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 408 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 408 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 320 testte, 6 bin 408 vaka ile 563 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 96 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 524'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 320 testte 6 bin 408 vaka, 563 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 895 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 56 milyon 346 bin 656, toplam vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98, toplam vefat sayısı 48 bin 524, toplam ağır hasta sayısı 1009, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 186 bin 728 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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