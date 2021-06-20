Türkiye'de 5 bin 91 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 5 bin 91 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 5 bin 91 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Sağlık

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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