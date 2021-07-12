Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 404 oldu
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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 404 oldu

Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 404 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberi... SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 227 bin 273 testte 5 bin 404 vaka tespit edildi. 49 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 506 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 227 bin 273 testte 5 bin 404 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 506 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 61,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 28,26 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 960 bin 880, 2'nci dozda 17 milyon 543 bin 398 ve 3'üncü dozda 3 milyon 89 bin 859 olmak üzere toplam 58 milyon 594 bin 137 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir,  Amasya,Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Şırnak, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis oldu.'TÜM İLLERİN MAVİ RENGE DÖNMESİ İÇİN AŞI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Edirne'nin de nüfusunun yüzde 75'inden fazlası aşı olan illere katıldığını belirterek, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4'üncü Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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