Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 40 bin 786 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 372 bin 516 testte 40 bin 786 vaka tespit edildi. 163 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 968 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 372 bin 516 testte 40 bin 786 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 163 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 968 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yılbaşı uyarısı, kısıtlama söz konusu olmasa da varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar" dedi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet