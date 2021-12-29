Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testte 36 bin 684 vaka tespit edildi. 142 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 638 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testte 36 bin 684 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 142 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 638 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır" dedi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet