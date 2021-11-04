Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 482 oldu

19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 362 bin 832 testte 29 bin 482 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 743 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 362 bin 832 testte 29 bin 482 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 743 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gereklidir" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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