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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 104 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 104 oldu (2)

Son dakika haberi: 'MAVİ İL SAYIMIZ 16'YA ULAŞTI'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'de ikinci doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını belirterek, "Böylece mavi il sayımız 16'ya ulaştı.

DENİZLİ (DHA) - 'MAVİ İL SAYIMIZ 16'YA ULAŞTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'de ikinci doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını belirterek, "Böylece mavi il sayımız 16'ya ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
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Haber: Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 104 oldu (2) - Haberler
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