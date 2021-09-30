Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 104 oldu (2)

DENİZLİ (DHA) - 'MAVİ İL SAYIMIZ 16'YA ULAŞTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'de ikinci doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını belirterek, "Böylece mavi il sayımız 16'ya ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" dedi.

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