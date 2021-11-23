Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 170 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 365 bin 412 testte 28 bin 170 vaka tespit edildi. 208 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 353 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 365 bin 412 testte 28 bin 170 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 208 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 353 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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