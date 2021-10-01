Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 873 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 873 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 352 testte 28 bin 873 vaka tespit edildi. 210 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 224 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 352 testte 28 bin 873 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 224 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 28 bin 873, can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri