Bakan Koca, Balıkesir'in iki doz aşılamada rengi 'mavi' iller arasına girdiğini duyurdu - Haberler
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Bakan Koca, Balıkesir'in iki doz aşılamada rengi "mavi" iller arasına girdiğini duyurdu

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Bakan Koca, Balıkesir'in iki doz aşılamada rengi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'in Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkararak rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını bildirdi.

BALIKESİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'in Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkararak rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an mavi olan illerimizde ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Balıkesir, mavi iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız yönünde gösterdiği başarı için Balıkesir'i kutluyoruz."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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