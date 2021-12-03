Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 495 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testte 21 bin 495 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testte 21 bin 495 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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