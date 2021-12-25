Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 470 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 536 testte 20 bin 470 vaka tespit edildi. 145 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 109 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 536 testte 20 bin 470 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 109 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek, varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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