Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 95 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 95 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 352 bin 438 testte 19 bin 95 vaka tespit edildi. 179 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 816 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 352 bin 438 testte 19 bin 95 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 816 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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