Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 970 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 970 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 970 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 970 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 970 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 296 bin 711 testte 19 bin 970 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 296 bin 711 testte 19 bin 970 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 75,64, 2'nci doz ortalaması yüzde 57,85 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 46 milyon 949 bin 549, 2'nci dozda 35 milyon 908 bin 553 ve 3'üncü dozda 8 milyon 54 bin 516 olmak üzere toplam 91 milyon 81 bin 547 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'BEDELİNİ ÖDEYENLER VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı. Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı, ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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