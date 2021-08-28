Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu (2)
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Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu (2)

Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberi... 'İSTANBUL VE KARAMAN MAVİ, SİİRT SARI'Bakan Koca, illere göre aşılama oranı ile ilgili yaptığı açıklamada İstanbul ve Karaman'ın risk haritasındaki renginin maviye, Siirt'in ise sarı renge döndüğünü belirtti.

'İSTANBUL VE KARAMAN MAVİ, SİİRT SARI'

Bakan Koca, illere göre aşılama oranı ile ilgili yaptığı açıklamada İstanbul ve Karaman'ın risk haritasındaki renginin maviye, Siirt'in ise sarı renge döndüğünü belirtti. Koca, açıklamasında şunları ifade etti: "Hepimiz birden sevinebiliriz. İstanbul'umuz Mavi. Karaman mavi. Demek ki, İzmir, Hakkari, Kırıkkale, Artvin daha Mavi! Bir ilde risk düzeyi düşünce, risk tüm Türkiye'de düşüyor. Toplum bağışıklığı dayanışma işi! Sağ ol Karaman. Yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranını daha da yükseltelim. Siirt'te, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı olma oranı bugün yüzde 65'in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında Siirt'in yeni rengi Sarı. Sağ ol Siirt. Ama iş henüz bitmedi!" 


Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu (2)
Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Bakan Fahrettin Koca: Hepimiz birden sevinebiliriz, İstanbul'umuz mavi
Bakan Fahrettin Koca: Hepimiz birden sevinebiliriz, İstanbul'umuz mavi
Bakan Koca 'Son dakika' diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı
Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı
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Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 340 oldu (2) - Haberler
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