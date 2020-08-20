Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 58'e yükseldi Son dakika haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 92 bin 301 testten 1412'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 58 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 234 bin 797'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 92 bin 301 test yapıldı, 1412 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 882 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, toplam hasta sayısı 254 bin 520, toplam vefat sayısı 6 bin 58, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 735, toplam iyileşen hasta sayısı 234 bin 797 oldu.

'HEP BİRLİKTE VAKALARI DÜŞÜRELİM'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 1 haftadaki ortalaması 1245 olan yeni vaka sayımız, 1400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız yüzde 98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA