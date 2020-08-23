Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 121'e yükseldi Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 80 bin 302 testten 1217'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 121 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 237 bin 165'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 80 bin 302 test yapıldı, 1217 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 795 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, toplam hasta sayısı 258 bin 249, toplam vefat sayısı 6 bin 121, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 165 oldu.

'SONUNDA YENİLEN VİRÜS OLACAK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA