Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 996'ya yükseldi Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 74 bin 846 testten 1233'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 996 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 231 bin 971'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 74 bin 846 test yapıldı, 1233 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken, 1002 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, toplam hasta sayısı 250 bin 542, toplam vefat sayısı 5 bin 996, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 686, toplam iyileşen hasta sayısı 231 bin 971 oldu.

'TOPLAM HASTA SAYIMIZ 250 BİNİ GEÇTİ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA