Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 974'e yükseldi Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 65 bin 956 testten 1192'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 974 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 230 bin 969'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 997 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, toplam hasta sayısı 249 bin 309, toplam vefat sayısı 5 bin 974, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 679, toplam iyileşen hasta sayısı 230 bin 969 oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA