Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 891'e yükseldi
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Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 891'e yükseldi

Son dakika gündem haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 891'e yükseldi
12.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:23

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 67 bin 237 testten 1212'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 891 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 227 bin 89'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 67 bin 237 test yapıldı, 1212 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 934 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, toplam hasta sayısı 244 bin 392, toplam vefat sayısı 5 bin 891, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, ağır hasta sayısı 632, toplam iyileşen hasta sayısı 227 bin 89 oldu. 

'HEPİMİZ İÇİN TEDBİR ALALIM'

Bakan Koca verilere ilişkin, "2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" değerlendirmesinde bulundu. 


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Kaynak: DHA

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