Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 768'e yükseldi
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Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 768'e yükseldi

Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 768'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberi: 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 224 bin 150 testte, 7 bin 181 vaka ile 586 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 112 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 768'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 150 testte 7 bin 181 vaka, 586 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 372 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 54 milyon 586 bin 941, toplam vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, toplam vefat sayısı 47 bin 768, toplam ağır hasta sayısı 1213, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 131 bin 453 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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