Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 787'ye yükseldi
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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 787'ye yükseldi

Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 787'ye yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika habere göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 221 bin 214 testte, 8 bin 738 vaka ile 681 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 166 kişi ile toplam can kaybı 46 bin 787'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 221 bin 214 testte, 8 bin 738 vaka, 681 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 205 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651, toplam vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, toplam vefat sayısı 46 bin 787, toplam ağır hasta sayısı 1561, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 57 bin 713 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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