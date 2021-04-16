Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 35 bin 320'ye yükseldi
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Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 35 bin 320'ye yükseldi

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 35 bin 320'ye yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haber... SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

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SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 320 bin 78 testte, 63 bin 82 vaka ile 2 bin 915 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 289 kişi ile toplam can kaybı da 35 bin 320'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 320 bin 78 testte 63 bin 82 vaka, 2 bin 915 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 289 kişi hayatını kaybederken, 56 bin 510 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39, toplam vefat sayısı 35 bin 320, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 205, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 591 bin 550 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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