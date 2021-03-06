Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 965'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 138 bin 592 testte, 11 bin 770 vaka ile 702 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 64 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 965'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 592 testte 11 bin 770 vaka, 702 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 291 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 993 bin 552, toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, toplam vefat sayısı 28 bin 965, toplam ağır hasta sayısı 1230, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 616 bin 139 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı