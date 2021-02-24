Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 285'e yükseldi ?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 285'e yükseldi ?

24.02.2021 19:18 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:27
Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 285'e yükseldi ?

Edinilen son dakika gelişmesine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 124 bin 15 testte, 9 bin 561 vaka ile 660 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 72 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 285'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 124 bin 15 testte 9 bin 561 vaka, 660 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 297 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747, toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, toplam vefat sayısı 28 bin 285, toplam ağır hasta sayısı 1200, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 540 bin 293 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump İbrahim Aydemir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Seda Sayan Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 285'e yükseldi ? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 19:41:10. #1.14#
title