Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 73'e yükseldi
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Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 73'e yükseldi

24.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:14
Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 73'e yükseldi

Son dakika haber... 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 148 bin 425 testte, 5 bin 277 vaka ile 684 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 140 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 73'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 148 bin 425 testten 5 bin 277 vaka, 684 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 860 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 84, toplam vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, toplam vefat sayısı 25 bin 73, toplam ağır hasta sayısı 1905, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 307 bin 721 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ?ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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