Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 344'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 344'e yükseldi

26.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:57
Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 344'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 180 bin 303 testte, 7 bin 103 vaka ile 681 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 134 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 344'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 180 bin 303 testten 7 bin 103 vaka, 681 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 134 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 108 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496, toplam vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, toplam vefat sayısı 25 bin 344, toplam ağır hasta sayısı 1791, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 322 bin 511 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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