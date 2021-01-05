Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 879'a yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 183 bin 413 testte, 14 bin 494 vaka ile 1477 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 194 kişi ile toplam can kaybı 21 bin 879'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 183 bin 413 testte, 14 bin 494 vaka ile 1477 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 194 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 908 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565, toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101, toplam vefat sayısı 21 bin 879, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 410, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 155 bin 338 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'BİRLİKTE VE SÜREKLİ MÜCADELE ETMELİYİZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı