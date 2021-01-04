Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 685'e yükseldi
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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 685'e yükseldi

04.01.2021 20:38 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:41
Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 685'e yükseldi

Son dakika haberleri... 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 181 bin 323 testte, 13 bin 695 vaka ile 1508 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 197 kişi ile toplam can kaybı 21 bin 685'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 181 bin 323 testte, 13 bin 695 vaka ile 1508 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 197 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 896 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152, toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, toplam vefat sayısı 21 bin 685, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 522, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 146 bin 430 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'BİRLİKTE HAREKET EDERSEK GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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