Son dakika haber: Koronavirüs salgınına karşı psikolojik destek genişliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Koronavirüs salgınına karşı psikolojik destek genişliyor

Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınına karşı psikolojik destek genişliyor İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde kurulan 'Koronavirüs onlıne ruhsal destek programı' çağrı merkezi açıldı.

11.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:59

Koronavirüs salgınına karşı psikolojik destek genişliyor

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde kurulan 'Koronavirüs onlıne ruhsal destek programı' çağrı merkezi açıldı.

İl Sağlık Müdürü: Dünyada böyle bir merkezin örneği yok

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının Mart ayında tespit edilmesinin ardından sağlığın her alanında alınan tedbirler genişlerken oluşturulan 'Koronavirüs Onlıne Ruhsal destek Programı(KORDEP)' ilk altı aylık çalışması İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Alanında uzman hekimlerce vatandaşa hizmet verilecek olan KORDEP'e destek veren hekim ve çalışanlara teşekkür sertifikasını veren İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Kovid salgını başarılı bir şekilde Türkiye'de sürdürülmektedir. Bu mücadalede bir çok görülmez kahraman ve uygulama var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin üst yönetimine ve kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Toplumu da tebrik ediyorum bu süreçte sağlık çalışanlarını destekledir. Bu sürede maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. 11 Mart'ta ilk vaka çıktıktan sonra salgında insanların psikolojilerini destekleyecek bir çağrı merkezi kuruldu. İlk başta gönüllülük esaslı kuruldu daha sonra biz buna destek vererek İstanbul'da bir çok kurumun bir araya gelebildiği çok başarılı bir uygulama oldu. Türkiye'de değil dünyada böyle bir örneğinin olmadığı söylendi. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra salgınlarda afetlerde İstanbul'da Türkiye'de bu tür sosyal anlamda herkesi destekleyecek, gönüllük esaslı kurulmuş KORDEP'in devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullanırken KORDEP'in kurulum aşamasından sonra ki süreci de değerlendirdi. Prof. Dr. Memişoğlu, "Bin beş yüzün üzerinde KORDEP'in aldığı çağrı var; yaklaşık yirmi bin üstü insanımız var. Bunların psikolojik destek ihtiyacı olan bin yüz kişiye destek vermişler. Bu sadece bir telefon çağrısı değil aslında o kişinin psikolojik desteğe ihtiyacının ölçüldüğü bir süreç. 681 kişi çalışıyor bu projede." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: Koronavirüs salgınına karşı psikolojik destek genişliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi 3. Sayfa
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Magazin
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Hakan Coşkun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Yonca Evcimik Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Robert Prosinecki Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Ağustos Akdeniz Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Koronavirüs salgınına karşı psikolojik destek genişliyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 13:14:06. #1.15#
title