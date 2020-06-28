Son dakika haber: Koronavirüs hastası İskoç pilot Vietnam'da iyileşti
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Son dakika haber: Koronavirüs hastası İskoç pilot Vietnam'da iyileşti

Son dakika haberleri: Koronavirüs (Covid-19) hastası İskoç pilot Vietnam'da 68 gün solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra iyileşti.

Son dakika haber: Koronavirüs hastası İskoç pilot Vietnam'da iyileşti
28.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:27

Koronavirüs (Covid-19)  hastası İskoç pilot Vietnam'da 68 gün solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra iyileşti.

Koronavirüs hastası 42 yaşındaki İskoç pilot Stephen Cameron solunum cihazına bağlı kaldığı 68 günün ardından iyileşti.

Vietnam'a geldikten sonra arkadaşıyla buluşmak için gittiği bir barda hastalığa yakalandığı belirtilen Cameron, "Dünyadaki başka bir yerde olsaydım, ölürdüm. 30 gün sonra fişi çekerlerdi" diye konuştu.

Vietnam'ın en büyük şehri Ho Chi Minh'de tüm yakınlarından uzak olan ve 18 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Cameron hastalığı tek başına atlattı.

Koronavirüsten can kaybı yaşanmayan Vietnam'da yoğun bakım ünitesindeki son koronavirüs hastası olan Cameron'un durumu ülke genelinde nadir karşılaşıldığı için sıklıkla takip edildi. Durumu hakkındaki son gelişmeler televizyonlardan ve gazetelerden aktarıldı.

Mart ayında hastalanan Cameron'a sağlık yetkilileri Hasta 91 adını vermişti. Cameron Vietnam halkına teşekkürlerini sunarken, doktorlar için "En önemlisi doktorların beni ölüme terk etmeyişlerine minnettarım" açıklamasını yaptı.

"HAYATTA KALMA ŞANSIM YÜZDE 10'DU"

Vietnam'ın düzinelerce yoğun bakım uzmanı Cameron'un durumunu tartışmak için düzenli konferans görüşmeleri düzenledi.

İki buçuk ayın büyük bir kısmında, hayatta kalmak için sadece en uç durumlarda kullanılan bir yaşam desteği formu olan Ecmo makinesine bağlı olan Cameron, "Arkadaşım Craig'e Dışişleri Bakanlığı tarafından yüzde 10 hayatta kalma şansım olduğu söylendi, bu yüzden en kötüsünü planladı ve öldüğümde yapılması gereken şeyler yapılmaya başlandı" dedi.

Cameron komadayken doktorlar birden fazla komplikasyonla mücadele etmek zorunda kaldı; kanı aşırı yapışkan hale geldi ve pıhtılaştı. Böbrekler diyalize ihtiyaç duydukları için başarısız oldular ve akciğer kapasitesi yüzde 10'a kadar düştü.

Vietnam sağlık bakanlığının koronavirüs çalışmalarına hizmet eden ve Cameron'un tedavisi konusunda tavsiyelerde bulunan Profesör doktor Luong Ngoc Khue, "Hasta 91'in durumu çok çabuk kötüleşti. Sadece akciğerlerinin değil, böbreklerinin, karaciğerinin ve kan akışının işlevinde endişe verici bir azalma oldu" dedi.

Tüm süreç boyunca Cameron'un hastalığı gittikçe önem kazandı ve üst düzey politikacılar, hastayı hayatta tutmak için her türlü çabayı göstereceğine söz verdi.

Doktor Khue da,"Hastalara Vietnam veya yurtdışından bağımsız olarak hem tesisler hem de insan kaynakları açısından en üst düzeyde muamele etmeye odaklandık"diye konuştu ve "50 yabancı hastanın 49'unun iyileştiğini ve hastaneden taburcu edildiğini" bildirdi.

UYANDIKTAN SONRAKİ BİRKAÇ GÜN "BULANIK"

Süreç boyunca 20 kilo kaybeden Cameron uyandıktan sonraki durumunu şu şekilde özetledi : "Uyanmanın 10 hafta süreceğini hiç düşünmemiştim. Hastane koridorlarında dolaştığımı hatırlıyorum ve sonraki birkaç gün zihnimde bulanık."


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Kaynak: DHA

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