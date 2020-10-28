Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakan Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel