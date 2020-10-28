Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır"
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Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır"

28.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakan Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır'
Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır'
Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır'
Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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