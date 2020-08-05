Son dakika haber | Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi Son dakika haberi: Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi Korona virüse yakalandığı için yaklaşık 15 gündür Bitlis'in Tatvan ilçesinde tedavi gören genç kıza erkek arkadaşı tarafından sürpriz evlilik teklifi yapıldı.

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

BİTLİS - Korona virüse yakalandığı için yaklaşık 15 gündür Bitlis'in Tatvan ilçesinde tedavi gören genç kıza erkek arkadaşı tarafından sürpriz evlilik teklifi yapıldı.

Kısa süre önce akrabası ve aynı zamanda kız arkadaşı olan Esra Akbay ile nişanlanan Sedat Akbay, evlilik hayalleri kurarken ikilinin mutluluğu korona virüs engeline takıldı. Nisan ayında sürpriz evlilik teklifi yapmaya hazırlanan, ancak yakın akrabalarının vefatı sebebiyle bunu bir süre ertelemek durumunda kalan Sedat Akbay, bu kez de nişanlısı korona virüse yakalanınca hayallerini ertelemedi. Nişanlısının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için bu hayalini daha çok ertelememe kararı alan Sedat Akbay, ailesini ve arkadaşlarını da yanına alarak hastanenin yolunu tuttu. Hastane yönetiminden gerekli izinleri alan Sedat Akbay, gerekli hazırlıklarını tamamlayarak pencereye çıkması için telefonla nişanlısını aradı. Sedat Akbay daha sonra "Benimle evlenir misin Esra'm" yazılı pankart, balon ve maytaplarla nişanlısının tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde pencereye çıkan nişanlısına evlilik teklifi yaptı. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkına dönen Esra Akbay, gözyaşlarına boğuldu.

Korona virüsle mücadele ettiği bir süreçte hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan Esra Akbay, şaşkınlık ve heyecan içerisinde Sedat Akbay'ın evlilik teklifine kağıt üzerine yazıp pencereye doğru tuttuğu "Evet" ile karşılık verdi. Genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, çevredekilerde alkışlarla mutluluklarına ortak oldu. Gerçekleştirilen sürpriz evlilik teklifi Sedat Akbay'ın hemşireler aracılığıyla nişanlısına gönderdiği bir demek çiçeğin ulaştırılmasıyla sonlandı.

Sürpriz evlilik teklifi sonrası açıklamada bulunan Sedat Akbay, "Bundan yaklaşık 1,5 ay önce nişanlanmıştık. Ancak bir aile büyümüz vefat edince nişanı da ertelemek durumunda kalmıştık. Sonrasında da nişanlım korona virüse yakalandı. Bu süreçte de yapmam gereken bir evlilik teklifi vardı" dedi.

Nişanlısının korona virüsten dolayı yaklaşık 14 gündür hastanede yattığını ifade eden Akbay, "Yaklaşık 14 gündür kendisi burada hastanede yatıyor. Virüsten dolayı ne düzgün bir nişan ne de düğün yapabildik. Bu süreçte de yapmam gereken bir evlilik teklifi vardı. Bende bunu bugün yaparsam daha iyi olur diye düşündüm. Bunun onun için moral ve motivasyon olacağını düşündüm. Çünkü bu hastalık büyük ölçüde moral ve motivasyonla aşılıyor. Bende bundan dolayı gerekli izinleri alarak böyle bir şey yapmaya kalkıştım. İnşallah çok sevinmiş, moral ve motivasyonu yerine gelmiştir. Allah tüm hastaların yardımcısı olsun" diye konuştu.

Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ise hastaları Esra Akbay'ın moral ve motivasyonu için gelen teklifi kabul ettiklerini söyledi. Hastanın yaklaşık 14 gündür hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Demiray, "Hastamızın moral ve motivasyonunu arttırmak amaçlı gelen evlilik teklifini kabul ettik. Kendisine erkek arkadaşı evlilik teklifi yaptı. Teklif sosyal izolasyon ve bütün önlemler alınarak yapıldı. Ben bu vesile ile iki çiftimize şimdiden mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA