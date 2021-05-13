Son dakika haber... Korona virüs savaşçıları aileleri ile böyle bayramlaşıyor
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Son dakika haber... Korona virüs savaşçıları aileleri ile böyle bayramlaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Korona virüs sebebi ile yükleri artan sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı da ailelerinden uzakta görevlerinin başında geçiriyor.

Korona virüs sebebi ile yükleri artan sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı da ailelerinden uzakta görevlerinin başında geçiriyor. Ramazan Bayramı'nda hastalara umut olmaya devam eden sağlık çalışanları, ailelerinin bayramlarını ise cep telefonu ile görüntülü arayarak kutluyor.

Aylardır korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nda da görevini sürdürüyor. Korona virüs vaka sayılarının artması ile birlikte yükleri artan birçok sağlık çalışanı, bayramı ailelerinden uzakta, görevinin başında geçiriyor. Bir yandan kararlılıkla korona virüs hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele eden, bir yandan da diğer polikliniklerde hastalara hizmet veren sağlık çalışanları, bayramda da vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda görevinin başında olan sağlık çalışanları, göremedikleri ailelerinin bayramını ise cep telefonu ile görüntülü arayarak kutluyor.

"SADECE TELEFONDAN GÖRÜŞEBİLİYORUZ"

Görevinin başında olduğu için Ankara'da yaşayan annesi ile görüntülü konuşarak bayramlaşan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Doğumhane sorumlu hemşiresi Sema Yaman, "Bizim için yorucu bir süreç maalesef. Hem bizim ailemize hem de onların bize hasret kaldığı bir süreç oldu. Bizim yoğun bir şekilde çalışmamız sebebi ile onları görmeye gidemiyoruz. Çok fazla görüşemedik. Artık bu sürecin çok kısa sürede bitmesini istiyoruz. Bunların bitmesini, hepimizin normal sürece dönmesini istiyoruz. Bunu ailelerimiz için, kendimiz için istiyoruz. Hasret var, özledik. Sadece telefondan görüşebiliyoruz. Gidip göremiyoruz, akrabalarımızı ziyaret edemedik, kardeşlerimizi göremedik. Bu bizim için kayıp bir sene oldu. İnsanlar daha çok dikkat etsinler. Bu süreçte kurallara, yasaklara uysunlar. Buna ne kadar devam edeceğiz? Çalışanlar olarak buna ne kadar devam edebiliriz, bilmiyoruz. Artık, duygusal ve bedensel olarak insanlar tıkanmış durumdalar. Ne kadar çok kurallara uyarsak, bu süreci o kadar hızlı bitmesini sağlarız. Lütfen kurallara uysunlar" dedi.

Sağlık çalışanlarının yoğun bir mücadele vermeye devam ettiğini ifade eden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Gökhan Nalbant, "Yoğun bir dönemdeyiz. Pandemi süreci devam ediyor. Dalgalı günler yaşamamıza rağmen, biz sağlık çalışanları olarak sürekli olarak görevlerimizin başındayız. Çoğu ailelerinden uzak, izin yapamadan, dinlenme fırsatı bile bulamadan, yeri geldiği zaman çocuklarından uzakta kalarak bu süreci geçiriyor. Bundan dolayı biz sorun yaşamıyoruz. Fakat, vatandaşları bu tedbirlere sıkı bir şekilde uymaya davet ediyoruz. Bakanlığımızın açıkladığı maske, mesafe ve temizlik kuralları en önemli kurallar. Aşıyla da çok güzel günlere ulaşacağız. Bayramda da herkes görevinin başında. Aşkıyla görevlerini yerine getiriyorlar. Biz de yöneticiler olarak onlara destek veriyoruz" diye konuştu.

(Murat Kanber - Aslı Aktaş Aksoy/İHA)

Son dakika haber... Korona virüs savaşçıları aileleri ile böyle bayramlaşıyor
Son dakika haber... Korona virüs savaşçıları aileleri ile böyle bayramlaşıyor
Son dakika haber... Korona virüs savaşçıları aileleri ile böyle bayramlaşıyor
Son dakika haber... Korona virüs savaşçıları aileleri ile böyle bayramlaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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