Son dakika haber: Korona virüs önlemleri için rehber
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Son dakika haber: Korona virüs önlemleri için rehber

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı 31 ağustos'ta açılacak okullarda, yeni tip korona virüsün bulaşma riskini araştırıldı.

05.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:45

Sağlık Bakanlığı 31 ağustos'ta açılacak okullarda, yeni tip korona virüsün bulaşma riskini araştırıldı. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci ve ailelere önemli görevler düştüğünü belirtti. Bakanlık, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi. Bu kapsamda rehbere okullarda alınması gereken önlemler ve tavsiyeler eklendi.

Bakanlığın hazırladığı rehberde göre, okullarda Covid-19'dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek.Okulun ilk haftadaki başlangıç derslerinde öğrencilere virünsün bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilecek.

Veliler, ateş öksürük, burun akıntısı gibi grip belirtisi olan hallerde veya korona virüs tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okula getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak. Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacak.

Rehbere göre öğrenci ve öğretmenler mutlaka maske takacak.Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorlarda el antiseptiği bulundurulacak. Temassız ateş ölçer ve maske de olacak .

Okulların içinde bulunacak kişi sayısı da belirlendi. Planlama öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde yapılacak. Sınıf düzeni de 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenlenecek.Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak. Yapılması gerekli etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilecek. Kantin, yemekhane gibi toplu kulanım alanlarında da sayılan bu kurallara dikkat edilecek .

Sınıflar, havanın her daim temiz olması düşünülerek sık sık havalandırılacak. Okul servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak.

(İHA)

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Son dakika haber: Korona virüs önlemleri için rehber

Kaynak: İHA

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